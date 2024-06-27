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Бронни Джеймс может провести следующий сезон в Австралии

Агент Рич Пол предостерегает команды от выбора Бронни Джеймса на драфте, угрожая, что защитник будет играть в Австралии в следующем сезоне, если его выберут.

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