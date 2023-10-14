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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин вышел на 42-е место по очкам в истории НХЛ (1233), обогнав Хаусли и Улльмана. Кэйн – 41-й

Форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) балла в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (4:0).  В активе 37-летнего нападающего стало 1233 (472+761) очка в 1065 играх за карьеру.

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