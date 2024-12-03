Митингующие в Тбилиси расположились на новой улице в центре города

Сторонники грузинской оппозиции и участники митинга снова оказались на центральной улице Тбилиси. По сведениям корреспондента РИА Новости, они заняли улицу перед Тбилисским государственным университетом имени Иванэ Джавахишвили.
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