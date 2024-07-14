Опубликовано фото Трампа с летящей в него пулей в ходе покушения

Фотограф газеты The New York Times (NYT) Даг Миллс запечатлел на снимке летящую в миллиметрах от головы бывшего американского президента Дональда Трампа пулю стрелка при попытке покушения на жизнь политика в ходе встречи со сторонниками в городе в Батлер, штат Пенсильвания.