Кириос о возвращении после травмы запястья: «Мне невероятно повезло. Еще и не провалил ни одного допинг-теста ↕️ »

Австралиец начнет сезон-2025 на турнире в Брисбене. «Как же здорово, когда получается тренироваться несколько дней подряд… Вернуться после реконструкции запястья… Мне невероятно повезло……………… Еще и не провалил ни одного допинг-теста ↕️ .