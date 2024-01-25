Один из самых модных трендов 2024: Выцветшие, состаренные винтажные кожаные куртки

Поскольку стиль ретро продолжает набирать обороты, джинсы с широкими штанинами, комбинезоны, вязаные джемперы, кожаные сапоги в стиле вестерн и другие вещи появляются одна за другой, особенно винтажные Levi's и Carhartt, которые уже сформировали очень насыщенный вторичный рынок.
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