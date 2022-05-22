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Томаты даже «не заметят» пересадки в грунт, легко примутся и моментально пойдут в рост: 3 секрета агротехники

Томаты даже «не заметят» пересадки в грунт, легко примутся и моментально пойдут в рост: 3 секрета агротехники

Пересадка для растений – это всегда стресс. И томаты не исключение. Рассада, которая пышала здоровьем на подоконнике, после перемещения в грунт вдруг начинает чахнуть и болеть.

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