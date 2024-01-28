Эксперт Плюснин: не стоит ждать смягчения позиции Финляндии по РФ

Экс-премьер Финляндии и сторонник активного сближения с НАТО, Александр Стубб, может одержать победу на президентских выборах в стране, заявил в беседе с РИА Новости Роман Плюснин, научный сотрудник Центра северных стран Института Европы РАН.
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