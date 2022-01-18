В Якутии полицейские оказали помощь женщине, оказавшейся в беспомощном состоянии

В вечернее время сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД России по Нюрбинскому району Республики Саха (Якутия) сержант полиции Лев Сивцев вместе с рядовыми полиции Сергеем Семеновым и Гаем Пахомовым, находясь на маршруте патрулирования в селе Антоновка, заметили лежащую на снегу женщину с признаками эпилептического приступа.
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