В Якутии полицейские оказали помощь женщине, оказавшейся в беспомощном состоянии

В вечернее время сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД России по Нюрбинскому району Республики Саха (Якутия) сержант полиции Лев Сивцев вместе с рядовыми полиции Сергеем Семеновым и Гаем Пахомовым, находясь на маршруте патрулирования в селе Антоновка, заметили лежащую на снегу женщину с признаками эпилептического приступа.