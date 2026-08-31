БЕРЛИН (ИА Реалист). Германия, которую в Вашингтоне десятилетиями упрекали в недостаточных оборонных расходах и «безбилетничестве» в НАТО, в 2026 году совершила тектонический разворот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бразилия и Кения ...
- АЛ Финляндия присоед...
- Символ российской...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым