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ИА Реалист

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Германия удвоила оборонный бюджет и взяла ответственность за Европу

Германия удвоила оборонный бюджет и взяла ответственность за Европу

БЕРЛИН (ИА Реалист). Германия, которую в Вашингтоне десятилетиями упрекали в недостаточных оборонных расходах и «безбилетничестве» в НАТО, в 2026 году совершила тектонический разворот.

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