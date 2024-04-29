«Спартак» не рассматривает Слишковича как кандидата на пост главного тренера команды

Руководство «Спартака» не рассматривает исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича как кандидата на пост полноценного руководителя команды, но он может остаться в тренерском штабе московского клуба.
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