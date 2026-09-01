Бестемьянова оценила перспективы возвращения Плющенко в сборную России

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова усомнилась в возможности возвращения юного фигуриста Александра Плющенко в сборную России после его перехода в команду Азербайджана.
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