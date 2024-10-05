Сэкономить на налогах и выплатах: фонд поддержки релокантов «Ковчег» скрыл от литовских властей €1,6 млн дохода

Фонд поддержки релокантов «Ковчег» скрыл от литовских властей €1,6 млн дохода Вильнюсская фирма Eastern Europe Research Foundation (EERF), помогающая российским и украинским релокантам с обустройством в Европе, предоставила отчёт за 2023 год госорганам Литвы.
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