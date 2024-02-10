Обзор: В Москве торжественно стартовало празднование китайского Нового года

Москва, 10 февраля /Синьхуа/ -- В пятницу в российской столице состоялась торжественная церемония открытия фестиваля "Китайский Новый год в Москве", которая также положила начало серии мероприятий в рамках Годов культуры Китая и России.
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