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Китай

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Обзор: В Москве торжественно стартовало празднование китайского Нового года

Москва, 10 февраля /Синьхуа/ -- В пятницу в российской столице состоялась торжественная церемония открытия фестиваля "Китайский Новый год в Москве", которая также положила начало серии мероприятий в рамках Годов культуры Китая и России.

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