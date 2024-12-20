"По-братски света не даёте? Ну и ладно". В Абхазии нашли выход из темноты и без России

Вадим Кузнецов

Тридцать лет ничего не делали. Вообще ничего. Крипту майнили, "по понятиям" разбирались. Халяву кушали. За тридцать лет можно родиться, получить образование, родить и даже почти что воспитать детей. И держать в порядке собственный дом тоже можно. Но зачем?