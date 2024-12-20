БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 381 подписчик

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"По-братски света не даёте? Ну и ладно". В Абхазии нашли выход из темноты и без России

"По-братски света не даёте? Ну и ладно". В Абхазии нашли выход из темноты и без России

КОШКИН Абхазия. Перепадная ГЭС-1. Имеются ещё две. Вопрос о восстановлении всех трех малых ГЭС поднимался и не раз, только вот предложения исходили от частных предпринимателей.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Тридцать лет ничего не делали. Вообще ничего. Крипту майнили, &quot;по понятиям&quot; разбирались. Халяву кушали. За тридцать лет можно родиться, получить образование, родить и даже почти что воспитать детей. И держать в порядке собственный дом тоже можно. Но зачем?
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кроме обирания ещё и обсирание
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Очень хорошо, может, начнут сами шевелиться, и хоть что-то делать сами для себя!
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