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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Букмекер Paddy Power вручил «Арсеналу» кубок «Лучшей команде ЛЧ»

Букмекер Paddy Power вручил «Арсеналу» кубок «Лучшей команде ЛЧ»

Paddy Power вручил «Арсеналу» издевательский трофей за вылет из Лиги чемпионов. Английский букмекер привез на стадион «Эмирейтс» кубок с надписью «Лучшая команда Лиги чемпионов».

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