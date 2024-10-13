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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюкавин признан лучшим игроком сентября в «Динамо» по версии болельщиков. У форварда 3 гола в 4 матчах месяца

Нападающий одержал победу в голосовании болельщиков по итогам прошедшего месяца. На награду также претендовали Муми Нгамале, Милан Майсторович и Даниил Фомин.

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