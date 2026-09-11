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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестикратный чемпион ТБШ в паре и миксте Раджив Рам завершил карьеру

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Раджив Рам провел последний матч в карьере. Он в паре с Джо Солсбери уступил Кевину Кравицу и Тиму Пюцу в полуфинале US Open – 3:6, 4:6.

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