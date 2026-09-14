WhatsApp начнёт удалять неактивные аккаунты с 15 сентября

С 15 сентября в Новосибирске начнётся блокировка учётных записей WhatsApp*. Причиной станет действующая в мессенджере политика очистки давно не использовавшихся профилей, которая призвана защитить пользователей и минимизировать риски, связанные с номерами, оставшимися без владельца.