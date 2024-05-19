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В Монголии приняли важный закон, о котором российские олигархи предпочитают не говорить

В Монголии приняли важный закон, о котором российские олигархи предпочитают не говорить

В Монголии приняли очень резонансный закон, о котором в России предпочитают не говорить … После долгих 30 лет обсуждения Великий народный хурал (парламент) Монголии принял закон о равном доходе граждан от использования природных ресурсов.

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