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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачев ответил Соннену: «Погоня за хайпом – не то же самое, что стремление к величию. Средненькому бойцу не понять»

Ранее Соннен раскритиковал Махачева за решение перейти в полусредний дивизион: «Это не храбрость, а трусость.

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