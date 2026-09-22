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Царьград

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Пашинян готовит визит в Туркменистан ради газа и транспорта

Пашинян готовит визит в Туркменистан ради газа и транспорта

Посол Армении в Ашхабаде Арсен Авагян сообщил о готовящемся визите премьер-министра Никола Пашиняна в Туркменистан и возможном ответном визите президента Сердара Бердымухамедова в Ереван в 2026 году на конференцию COP17.

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