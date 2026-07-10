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В МВД опровергли фейк о новых правилах на АЗС

В МВД опровергли фейк о новых правилах на АЗС

Информация о том, что ГУ МВД по Иркутской области якобы вводит строгие правила на автозаправочных станциях для предотвращения организации митингов под видом автомобильных очередей, не соответствует действительности.

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