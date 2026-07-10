В МВД опровергли фейк о новых правилах на АЗС

Информация о том, что ГУ МВД по Иркутской области якобы вводит строгие правила на автозаправочных станциях для предотвращения организации митингов под видом автомобильных очередей, не соответствует действительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии