Спасла жизнь и поседела работник железной дороги в Новосибирске

Сотрудница железной дороги Наталья Мельцас проявила бдительность и не дала случиться трагедии. По словам дежурной по переезду, странная пассажирка стояла на самом краю железнодорожной платформы и не реагировала на гудок приближающегося поезда и крики железнодорожников.