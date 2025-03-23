Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Сытник
    Для дебилов поясню - немцы не строили здесь оборонительных укрепрайонов, им это было не нужно, не успевали. А хохлы з..."Разведка знала в...
  • Геннадий Сытник
    Хохляра галимая, ты снова вылезла? Раньше только дизлайками баловался, поговорить потянуло?"Разведка знала в...
  • Алексей Сафронов
    К сожалению, сие "разрушительные удары по заводам", не были нанесены 3 года назад. Правда и Белоусова тогда не было, ..."Разведка знала в...

Украинские планы Трампа обнажились во всей их грандиозности: Что скрывается за переговорами?

Украинские планы Трампа обнажились во всей их грандиозности: Что скрывается за переговорами?

Президент США хочет поменять формат американского доминирования на Украине «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича» – в текущей политической реальности эта посвященная политической карьере Анастаса Микояна старая советская шутка обретает принципиально новое и совершенно неожиданное значение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх