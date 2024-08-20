Почти 90% армянских коньяков в России небезопасны

А

Александр

Не только коньяк. Продукты питания еще опаснее. А к ним должны сегодня применяться такие же требования, как и к лекарственным препаратам. Уже почти нет людей со здоровым кишечником. А липосакция стала обычным делом. Как отряхнуться.