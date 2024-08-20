Почти в половине были спирты невиноградного происхождения.фото: pixabay.com/pdphotos--> Около 90% армянских коньяков, продаваемых на территории России, оказались небезопасными для употребления.
Почти 90% армянских коньяков в России небезопасны
Комментарии
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А
Александр
Не только коньяк. Продукты питания еще опаснее. А к ним должны сегодня применяться такие же требования, как и к лекарственным препаратам. Уже почти нет людей со здоровым кишечником. А липосакция стала обычным делом. Как отряхнуться.
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