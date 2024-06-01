Умерла мама бывшей первой леди США

Мэриан Робинсон, мама бывшей первой леди США Мишель Обамы, умерла в возрасте 86 лет. Когда 44-й президент США Барак Обама управлял страной, женщина переехала из своего родного города Чикаго в Белый дом, чтобы помогать президентской чете заботиться о детях.