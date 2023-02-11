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В «Селтикс» ожидают, что восстановление Джейлена Брауна после перелома не займет много времени

Форвард «Бостона» Джейлен Браун получил перелом кости лицевого скелета во время матча с «Филадельфией» в среду.

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