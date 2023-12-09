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Почти 50% россиян планируют провести новогодние праздники в кругу семьи

Почти 50% россиян планируют провести новогодние праздники в кругу семьи

Среди жителей Российской Федерации провели опрос на тему времяпрепровождения в новогодние праздники. Так, некоторые россияне планируют отправиться в путешествие, кто-то же попросту собирается отоспаться, а другие будут искать новое хобби.

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