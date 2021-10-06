Мировое обозрение

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Посол Украины потребовал от Германии рассчитаться за «темные страницы своего прошлого» помощью Киеву с принятием в ЕС и НАТО

Посол Украины потребовал от Германии рассчитаться за «темные страницы своего прошлого» помощью Киеву с принятием в ЕС и НАТО

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь выступил с претензиями к Германии, указав, что она обязана Украине в виду «темных страниц своего прошлого».

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