Иран заявил о готовности участвовать в миротворческих миссиях ООН

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи выразил готовность своей страны увеличить уровень участия в миротворческих операциях ООН, предоставив в ее распоряжение подразделения собственных вооруженных сил.
Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи выразил готовность своей страны увеличить уровень участия в миротворческих операциях ООН, предоставив в ее распоряжение подразделения собственных вооруженных сил.
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