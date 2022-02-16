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Иран заявил о готовности участвовать в миротворческих миссиях ООН

Иран заявил о готовности участвовать в миротворческих миссиях ООН

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи выразил готовность своей страны увеличить уровень участия в миротворческих операциях ООН, предоставив в ее распоряжение подразделения собственных вооруженных сил.

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