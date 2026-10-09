Киев обеспечил электричеством военку, забрав всё у простых людей. Вину возлагают на Россию

В Киеве — серьёзные проблемы с канализацией. Пока депутат Гончаренко* советует горожанам экономить воду и в крайнем случае пользоваться кошачьими лотками, на уровне дискуссий звучат и куда более радикальные предложения — вплоть до того, что стоки могут пойти в Днепр.
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