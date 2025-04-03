Алаудинова впечатлил дневник жительницы курского приграничья, погибшей от голода: "Это поступок"

Командир "Ахмата" оценил дневник женщину, умершей от голода в оккупации под Суджей.Командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов признался, что глубоко поражен дневником жительницы Суджанского района, которая предпочла умереть от голода, но не просить еду у оккупантов ВСУ.