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Алаудинова впечатлил дневник жительницы курского приграничья, погибшей от голода: "Это поступок"

Алаудинова впечатлил дневник жительницы курского приграничья, погибшей от голода: "Это поступок"

Командир "Ахмата" оценил дневник женщину, умершей от голода в оккупации под Суджей.Командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов признался, что глубоко поражен дневником жительницы Суджанского района, которая предпочла умереть от голода, но не просить еду у оккупантов ВСУ.

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