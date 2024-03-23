Матч сборных России и Парагвая отменен из-за теракта в Москве

Товарищеская игра Россия – Парагвай не состоится 25 марта, как было запланировано. Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли совместное решение отменить матч в связи с терактом, который произошел вчера вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл» и привел к многочисленным человеческим жертвам.