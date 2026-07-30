Омбудсмен: следов насилия у военнослужащего нет

Омбудсмен Армении Анаит Манасян заявила, что в ходе личной встречи с военнослужащим А.Г., который ранее был доставлен в Ереванский военный госпиталь, следов физического насилия или побоев зафиксировано не было.
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