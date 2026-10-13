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За рулем

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Самый маленький ситикар получил... удлиненную версию!

Самый маленький ситикар получил... удлиненную версию!

Городской электрокар Bestune Pony в ближайшем будущем обзаведется пятидверной версией. Ситикар, регулярно фигурирующий в топах самых компактных современных легковушек (он на 20 см короче Оки), действительно вырастет в длину и по колесной базе.

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