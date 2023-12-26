Группировка «Восток» сорвала пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки и две — в районе Старомайорского, а также поразили опорные пункты и живую силу противника на южнодонецком направлении.
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