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Группировка «Восток» сорвала пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Группировка «Восток» сорвала пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки и две — в районе Старомайорского, а также поразили опорные пункты и живую силу противника на южнодонецком направлении.

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