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TNI: США просчитались, передав Украине системы ПВО Patriot

TNI: США просчитались, передав Украине системы ПВО Patriot

Вашингтон совершил тактический просчет, отправив Киеву комплексы противовоздушной обороны Patriot, которые станут легкой мишенью для ВС РФ.

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