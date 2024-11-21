Заводчане ´Белшины´ в центре внимания спасателей. Бобруйск.

В рамках кампании ´Не прожигай свою жизнь!´ работникам ОАО ´Белшины´ рассказали о самой главной причине гибели людей на пожарах - непотушенной сигаретеВо время пересменки работникам напомнили о важных правилах в быту, о необходимости установки пожарного извещателя и бережного отношения к электроприборам.
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