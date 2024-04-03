Школьник расстрелял шестиклассников. Уголовное дело не получится возбудить, потому что ему 12

Полиция расследует стрельбу в финской школе как убийство и покушение на убийство В Финляндии 12-летнего школьника подозревают в убийстве и покушении на убийство после расстрела шестиклассников в учебном заведении.
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