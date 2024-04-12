0:3 от «Аталанты» – «Ливерпуль» повторил крупнейшее домашнее поражение в еврокубках. Было два разгрома от «Реала»

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы мерсисайдцы проиграли в четверг (0:3) «Аталанте». Ранее «Ливерпуль» дважды с той же разницей в счете был разгромлен на «Энфилде» «Реалом» – 2:5 в феврале 2023 года и 0:3 в октябре 2014-го в Лиге чемпионов.