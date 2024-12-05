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Врач Устинова: значительное количество сахара присутствует в макаронах и крупах

Врач Устинова: значительное количество сахара присутствует в макаронах и крупах

Не секрет, что избыток сахара в рационе может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Однако важно знать, что он содержится не только в сладких, но и других продуктах, которые многие люди не учит ывают.

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