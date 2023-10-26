Нейросеть «оживила» памятник на Бескудниковском бульваре

Новый тренд на изображение всего с помощью нейросети добрался и до Бескудникова. Администратор группы «Бескуда — Бескудниково | М125» социальной сети «ВКонтакте» решил поэкспериментировать с одним из районных памятников.
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