Блокировку зеркал пиратских сайтов предложили Роскомнадзору. Эту функцию могут забрать у Минцифры

Полномочия по блокировке зеркал пиратских сайтов предложено передать от Минцифры, которое сейчас проводит экспертизу, напрямую РоскомнадзоруКак сообщает «Коммерсантъ», группа депутатов во главе с руководителем комитета по информполитике Александром Хинштейном внесла в Госдуму проект поправок к статье 15 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», регулирующего распространение и защиту данных в интернете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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