Блокировку зеркал пиратских сайтов предложили Роскомнадзору. Эту функцию могут забрать у Минцифры

Полномочия по блокировке зеркал пиратских сайтов предложено передать от Минцифры, которое сейчас проводит экспертизу, напрямую РоскомнадзоруКак сообщает «Коммерсантъ», группа депутатов во главе с руководителем комитета по информполитике Александром Хинштейном внесла в Госдуму проект поправок к статье 15 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», регулирующего распространение и защиту данных в интернете.