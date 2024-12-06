Оперативники СВАО нашли рецидивистов, угонявших автомобили ради запчастей

Вечером на улице Яблочкова местная жительница припарковала свою «Тойоту Рав 4» возле дома. Когда стемнело, к машине подобрался мужчина с устройством, подавляющим работу сигнализации… Подельник сидел на шухере Отключив сигнализацию, мужчина вскрыл дверь автомобиля и сел за руль.