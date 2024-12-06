ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Оперативники СВАО нашли рецидивистов, угонявших автомобили ради запчастей

Оперативники СВАО нашли рецидивистов, угонявших автомобили ради запчастей

Вечером на улице Яблочкова местная жительница припарковала свою «Тойоту Рав 4» возле дома. Когда стемнело, к машине подобрался мужчина с устройством, подавляющим работу сигнализации… Подельник сидел на шухере Отключив сигнализацию, мужчина вскрыл дверь автомобиля и сел за руль.

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