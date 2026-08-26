Сильное наводнение произошло в Непале. Там после ливней сошёл оползень. Смыты дома, машины, дороги и мосты.
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Сильное наводнение произошло в Непале. Там после ливней сошёл оползень. Смыты дома, машины, дороги и мосты.
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