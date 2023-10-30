Захарова обвинила представителя генсека ООН в лицемерии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 30 октября, комментируя осуждение представителем Генсека ООН Стефаном Дюжарриком «актов антисемитизма» в аэропорту Махачкалы, обвинила его в «избирательности в оценках» и «фантастическом лицемерии» и призвала «найти в себе мужество осудить многолетнее преследование Украинской православной церкви киевским режимом».