Сотрудник полиции задержан по подозрению в получении взятки в Красноярске

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю По подозрению в получении крупной взятки задержан старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Красноярскому краю.
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