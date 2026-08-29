Депутат Аксаков: владельцы более 20 карт смогут пользоваться ими до конца срока

Владельцы более 20 банковских карт на момент введения лимита на их число смогут пользоваться ими до истечения срока действия.
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