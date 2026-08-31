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Си Джей Макколлум был готов подписать контракт на 97 млн с «Портлендом», но агент уговорил его подождать: «Прилетаю, а там 106 млн. Думаю: «Господи, спасибо тебе, Иисус»

Разыгрывающий Си Джей Макколлум поделился историей его переговоров о новом контракте с « Портлендом » в 2016 году.

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